بوساطة عُمانية.. محادثات بين السعودية والحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء

أجرى وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر محادثات في العاصمة اليمنية صنعاء مع رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين مهدي محمد المشاط، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

وتشير الزيارة إلى إحراز تقدم في مشاورات تجري بوساطة عُمانية بين الرياض وصنعاء، وبالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة. كما اكتسبت جهود السلام قوة دافعة أيضا بعدما اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات بموجب اتفاق بوساطة صينية، بعد 7 سنوات من القطيعة بينهما.

وبحسب دبلوماسي يمني في الخليج، فإنّ الوفد السعودي يزور صنعاء "لمناقشة المضي قدما في صناعة السلام في اليمن".

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين -أمس الأحد- السفير السعودي وهو يصافح المشاط، وأخرى وهما يتوسطان الوفد السعودي ووفدا عمانيا يقود الوساطة بين الجانبين ومسؤولين حوثيين.

وذكرت وكالة سبأ التي يديرها الحوثيون أن الوفدين السعودي والعماني وصلا إلى العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة متأخرة من مساء السبت، حيث التقيا بالمشاط في القصر الرئاسي بصنعاء.

ونقلت الوكالة عن المشاط امتنانه لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر وتحقيق السلام، كما نقلت عن رئيس الوفد السعودي تثمينه لدور سلطنة عُمان وحرصها على دعم السلام والاستقرار في اليمن.

وتحاول عُمان -التي لها حدود مشتركة مع اليمن- منذ سنوات حل الخلافات بين الأطراف المتحاربة في اليمن، وعلى نطاق أوسع بين إيران والسعودية والولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حكومية يمنية، فقد وافق أعضاء مجلس الرئاسة اليمني مؤخرا على تصور سعودي بشأن حل الأزمة اليمنية، بعد مباحثات سعودية حوثية برعاية عُمانية استمرت شهرين في مسقط.

ويقوم التصور السعودي -وفقا للمصادر- على الموافقة على هدنة لمدة 6 أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة 3 أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمر سنتين، يتم خلالها التفاوض على الحل النهائي بين كل الأطراف.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن المحادثات ستركز على معاودة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، ودفع رواتب الموظفين العموميين وجهود إعادة البناء، وإطار زمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد.

وكان مسؤول من الحوثيين قال السبت إنهم استقبلوا 13 أسيرا أفرجت عنهم السعودية مقابل أسير سعودي أُفرج عنه في وقت سابق، وذلك قبيل تبادل أوسع للأسرى اتفق عليه الطرفان المتحاربان.

وسبق أن زارت وفود سعودية العاصمة صنعاء لإجراء محادثات بشأن عمليات تبادل للأسرى مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب اليمن.

وتتصاعد مساع إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ويعاني اليمن منذ نحو 9 سنوات من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات منذ 2014.