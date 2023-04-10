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الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات في مواجهات جبل صبيح إلى 216

10/4/2023

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات في مواجهات جبل صبيح إلى 216

المصدر : وكالات