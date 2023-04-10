السفير السعودي باليمن: زيارتي لصنعاء تهدف لتثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن زيارته إلى صنعاء، والتي يلتقي خلالها قيادات جماعة أنصار الله الحوثيين، تهدف لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وأضاف السفير السعودي في تغريدات على تويتر أن ذلك يأتي استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة عام 2021.

وقال آل جابر "وقفت المملكة حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلّعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".

استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في ٢٠٢١م، ازور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. pic.twitter.com/AtQMLQ69I9 — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 10, 2023

ويرأس آل جابر وفدا سعوديا يزور صنعاء حاليا لإجراء محادثات مع قيادة جماعة الحوثيين حول تجديد اتفاق لهدنة موسعة وبدء نقاشات للتوصل إلى سلام في اليمن.

وذكرت وكالة سبأ التي يديرها الحوثيون أن الوفدين السعودي والعماني وصلا إلى العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة متأخرة من مساء السبت، حيث التقيا رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين مهدي محمد المشاط في القصر الرئاسي بصنعاء.

ونقلت الوكالة عن المشاط امتنانه لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر وتحقيق السلام، كما نقلت عن رئيس الوفد السعودي تثمينه لدور سلطنة عُمان وحرصها على دعم السلام والاستقرار في اليمن.