الصين تنهي مناوراتها العسكرية "بنجاح" وتايوان تعلن: لن نوقف تعزيز استعداداتنا القتالية

أعلن الجيش الصيني، الاثنين، أن مهامه حول جزيرة تايوان اكتملت "بنجاح"، وأنه مستعد للتصدي لأي إعلان لاستقلال الجزيرة، وسط تأهب عسكري في تايوان وتوجه مدمرة أميركية إلى موقع يقرب من مكان المناورات الصينية.

وقالت بكين إنها "أنجزت بنجاح" مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، وأوضحت قيادة الجيش الصيني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "من الثامن من أبريل/نيسان إلى العاشر منه أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في إطار دوريات الجهوزية على الحرب في محيط تايوان وفي إطار مناورات السيف المشترك".

وأضافت القيادة الصينية أنها "اختبرت بشكل كامل قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية متعددة في ظروف قتال فعلية".

وكان الجيش الصيني قد بدأ السبت الماضي مناورات في محيط جزيرة تايوان، بطائرات تحمل ذخيرة حية.

وكان التلفزيون الحكومي الصيني قد ذكر أن التدريبات تحاكي ضرب أهداف رئيسية في تايوان، وتشمل تطويقا كاملا للجزيرة.





استعداد قتالي

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنه رغم إعلان الصين انتهاء التدريبات، فإن تايبيه لن توقف تعزيز استعدادها القتالي واهتمامها الوثيق بقوة الصين الصاروخية وتحركات حاملة الطائرات "شاندونغ".

في غضون ذلك، قالت البحرية الأميركية إن المدمرة الأميركية "يو إس إس ميليوس"USS MILIUS أبحرت بالقرب من جزر "سبراتلي" على بعد 1300 كيلومتر من مكان إجراء الصين مناوراتها، في مهمة تهدف للتأكيد على حق وحرية الملاحة في بحر جنوب الصين، وفق بيان للبحرية الأميركية.

ونقلت "رويترز" عن الجيش الصيني قوله إنه يرصد ويتابع تحركات المدمرة "ميليوس"؛ واعتبرت السلطات الصينية أن المدمرة الأميركية توغلت بشكل غير قانوني في بحر جنوب الصين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تراقب عن كثب تصرفات الصين وليس هناك سبب لمبالغتها في رد الفعل.

وكشف البنتاغون أن بكين تواصل رفض طلبات الاتصال من قبل وزير الدفاع وقائد الأركان الأميركيين.

يشار إلى أن المدمرة الأميركية نفسها دخلت في 23 من مارس/آذار الماضي جزر "باراسيل"، قبل أن تبعدها البحرية الصينية.