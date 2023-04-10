زار وفد حكومي سعودي إلى العاصمة الإيرانية -اليوم الاثنين- في إطار مسعى الدولتين لإعادة التقارب، واعتبر متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تطوير العلاقات بين الطرفين سينعكس إيجابا على دول المنطقة.

وجاء في تغريدة الخارجية السعودية أن وفد المملكة ناقش إعادة فتح السفارة في طهران، وقنصلية في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الجانبين ناقشا إعادة فتح البعثات الدبلوماسية.

وشدد كنعاني على أن تطوير العلاقات بين طهران والرياض سينعكس إيجاباً على دول المنطقة. وأضاف في مؤتمر صحفي أن العمل جار لفتح السفارات في كلا البلدين.

ويشار إلى أنه لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين خلال الأعوام الأخيرة.

وأمس، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (شبه الرسمية) أن وفدا فنيا سيزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة في الرياض.

يأتي هذا بعد عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين الخميس الماضي، في أول لقاء رسمي من نوعه منذ أكثر من 7 سنوات.

وتم اللقاء بعد اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بين هاتين القوتين الإقليميتين.

وعادت وكالة أنباء الطلبة لتقول "سيزور الوفد الفني الإيراني سفارة طهران في الرياض، وسيجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة" الإيرانية في السعودية.