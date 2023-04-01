يديعوت أحرونوت أحصت 7 كاميرات مراقبة بالمكان.. الشرطة الإسرائيلية تنفي توثيق استشهاد العصيبي في القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية -اليوم السبت- إن "مقتل" الطبيب الشاب محمد العصيبي بالحرم القدسي لم يتم توثيقه بالكاميرات، في وقت أعلنت فيه "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" الإضراب العام في جميع المدن العربية بإسرائيل غدا الأحد، داعية إلى تحويل جنازته إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة.

وأفادت الشرطة -في بيان- بأن إطلاق النار كان هجوما شمل خطف سلاح من ضابط شرطة، ولم يتم تسجيله بالكاميرات الأمنية أو على كاميرات الجسد لضباط الشرطة، على حد زعمها.

في الأثناء، أحصت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "7 كاميرات مراقبة على الأقل" في مكان استشهاد العصيبي، وقالت إن "الحادث وقع في منطقة باب السلسلة، ولم يتم نشر أي توثيق له في الوقت الحالي، رغم وجود كاميرات أمنية في مكان وقوع الحادث".

كما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية (لم تسمّه) "أنه من غير المنطقي عدم وجود توثيق للحادث، وليس حقيقيا عدم وجود كاميرات في باب السلسلة".

המשטרה: צעיר פלסטיני ניסה לחטוף נשק ונורה בשער השלשלת. מצבו לא ברור. אחר כך זה קרה בשער הכותנה: pic.twitter.com/JqSs4Ugz8G — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) March 31, 2023

تشكيك في رواية الاحتلال

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الرصاص على الشاب بعد محاولته التدخل والدفاع عن فتاة كانوا يعتدون عليها بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد قرب باب السلسلة.

وشككت عائلة الشهيد العصيبي (26 عاما) في رواية الاحتلال، وطالبت بعرض تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان، مؤكدة أن نجلها تعرض لجريمة إعدام بدم بارد بعد إطلاق نحو 20 رصاصة نحوه.

من جانبه، شدد عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي -من تحالف "الجبهة العربية للتغيير" ( 5 مقاعد من أصل 120 بالكنيست)- على أنه حسب شهود عيان تمت تصفية العصيبي من دون أن يشكل خطرا على حياة عناصر الشرطة.

وأضاف -في تغريدة- "هناك في مكان الحادث العديد من الكاميرات، والعائلة تطالب بنشر مقاطع الفيديو على الفور".

המשך: הוא נורה מבלי שסיכן את חיי השוטרים כדברי עדי הראייה. במקום מצלמות רבות. המשפחה דורשת לשחרר את הסרטונים באופן מידי . המשטרה והתקשורת מיהרו לכנותו ״מחבל״ ״חוסל״. מזכיר את סיפורי יעקוב אבו אלקיעאן ז״ל ואיאד אלחלאק ז״ל. זה דורש חקירה עצמאית מיידית. — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) April 1, 2023

وقال رئيس "القائمة العربية الموحدة" (5 مقاعد) منصور عباس "لا أصدق رواية الشرطة بأنه لا يوجد توثيق من الكاميرات الأمنية".

وأضاف في -تغريدة على تويتر- "قبل أن تقوم الشرطة بقذف العصيبي وتصفه بالإرهابي، أطالب بالتحقيق الفوري ونشر التوثيق المصور للحادث المؤسف لمقتل طالب الطب الذي يقيم في حوارة وجاء لأداء الصلاة في المسجد الأقصى".

إضراب عام

وأعلنت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" -اليوم السبت- الإضراب العام في جميع المدن العربية بإسرائيل غدا الأحد، احتجاجا على استشهاد الطبيب العصيبي برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس.

#فلسطين | جانب من انطلاق الجلسة الطارئة للجنة المتابعة العليا بخصوص استشهاد الطبيب محمد خالد العصيبي في باحات المسجد الأقصى. pic.twitter.com/32KAMucMyG — غرب آسيا – عاجل (@WANbreaking) April 1, 2023

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة (أعلى هيئة تمثيلية للفلسطينيين في إسرائيل)، قائلة إنه "سيعمّ إضراب عام وشامل كل المجتمع العربي يوم الأحد، على أن يشمل السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص". وفق بيان صادر عنها.

كما قررت تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف القرى والبلدات العربية و"إقامة لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشهيد محمد العصيبي"، وفق البيان.

ودعت اللجنة إلى "تحويل جنازة الشهيد إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".

לא מאמין לגרסת המשטרה שאין תיעוד ממצלמות האבטחה. יש כאן ניסיון טיוח והסתרת האמת. לפני שהמשטרה תוציא את דיבתו של האזרח מוחמד אלעסיבי ותקרא לו מחבל, דורש לחקור מיידית ולפרסם את התיעוד המצולם של המקרה המצער של הריגתו של מוחמד אלעסיבי מחורה, סטודנט לרפואה שבא להתפלל במסגד אלאקצא. — Mansour Abbas מנסור עבאס (@mnsorabbas) April 1, 2023

إدانة فلسطينية

وفي السياق، دانت فصائل فلسطينية إعدام عناصر الشرطة الإسرائيلية الشاب العصيبي، وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- "نزفّ شهيد الأقصى الطبيب محمد العصيبي الذي ارتقى برصاص الاحتلال بعد إقدامه على حماية فتاة فلسطينية منعتها شرطة الاحتلال من دخول المسجد الأقصى". مؤكدة أن "جرائم الاحتلال لن تمر دون رد".

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي -في بيان- إن "جريمة إعدام الطبيب الشاب محمد العصيبي تصعيد عدواني خطير يهدف إلى إرهاب المعتكفين والمصلين".

وأضافت أن "الجريمة جاءت للتعبير عن أحقاد وعنصرية جنود الاحتلال الإرهابيين الذين أغاظهم مشهد زحوف المصلين بمئات الآلاف الذين امتلأت بهم ساحات الأقصى".

*كذبت شرطة العدو الإسرائيلي وأثبتت أنها كذبت*

سعيد بشارات من اللحظات الاولى التي نفذت فيها شرطة العدو الإسرائيلي إعدام فلسطيني (محمد العصيبي) جاء من النقب (قربة حورة) إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة في هذا المكان، كان واضح حجم كذبها، باصرارها على تلفيق تهمة للشاب الذي قتلته بدون… pic.twitter.com/DMfoo98aaP — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) April 1, 2023

كما حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من "التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة النكراء، التي تأتي في ظل استمرار الاستهداف المستمر لأبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة".

والعصيبي طبيب من فلسطينيي عام 1948، وتخرج مؤخرا من كلية الطب في رومانيا، وهو من سكان بلدة "حورة" العربية في النقب (جنوب)، واستشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية ليلة أمس الجمعة بالقرب من باب السلسلة؛ أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بدعوى محاولة تنفيذ هجوم، وهو ما نفته عائلته واتهمت الشرطة بقتله بدم بارد.

ويرتفع عدد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 92 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا.