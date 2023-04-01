أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل جندي وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأذربيجانية عند حدود البلدين.

من جهته، قال وزير الدفاع الأذربيجاني إن جميع الأنشطة غير القانونية للجانب الأرميني يجب أن تكون تحت السيطرة المستمرة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في وقت سابق أن وحدات من قواتها المسلحة سيطرت على عدد من المرتفعات والأراضي والطرق الفرعية في منطقة لاتشين التي تربط أرمينيا بأجزاء من ناغورني قره باغ، وكانت تحت سيطرة القوات الأرمينية.

وتتهم باكو يريفان بالسعي للسيطرة على بعض المناجم في منطقة لاتشين واستخدام الطريق لنقل الأسلحة والقوات.

في المقابل، نفى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الاتهامات الأذربيجانية، ووصفها بالدعاية الكاذبة بهدف إشعال صراع جديد في قره باغ.

وكان باشينيان حذر قبل نحو أسبوعين من "احتمال كبير لحدوث تصعيد" عند الحدود مع أذربيجان وفي إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وقال باشينيان في مؤتمر صحفي "اليوم، ثمة احتمال كبير جدا لحدوث تصعيد على طول الحدود الأرمينية وفي ناغورني قره باغ (…)، يوما بعد يوم يزداد خطاب أذربيجان عداء"، وذلك في سياق اشتباكات حدودية متكررة منذ الحرب بين يريفان وباكو في عام 2020.