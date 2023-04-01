موائد بلا أطعمة.. 80% من اليمنيين لا يستطيعون توفير الغذاء

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم السبت، أن 80% من اليمنيين لا يستطيعون توفير الطعام جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات.

وقال الصندوق الأممي، في بيان صحفي "عام 2023، يحتاج 21.6 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، و80% من السكان لا يجدون طعاما على موائدهم، وحتى الرعاية الصحية الأساسية غير متوفرة على نطاق واسع".

وأفاد البيان بأنه "في خضم الصراع الطويل الأمد والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تعد (أزمة) اليمن واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخا في العالم".

ولفت إلى أن 5.5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتموت امرأة واحدة أثناء الحمل والولادة كل ساعتين".

وأشار البيان إلى أن هذه النسبة تعد من بين أعلى المعدلات بالمنطقة، واصفا الأمر بأنه "مروع للغاية لأن الأسباب يمكن منعها بالكامل تقريبا من خلال الوصول إلى الخدمات الصحية".

ودعا الصندوق الأممي المانحين إلى توفير 70 مليون دولار لتوفير خدمات الصحة الإنجابية لـ 3.9 ملايين شخص في اليمن، بما في ذلك التوليد في حالات الطوارئ ورعاية الأطفال حديثي الولادة للحد من وفيات الأمهات واعتلالهن.

وحذر بيان الصندوق من أن نقص التمويل المزمن يعرّض هذه الرعاية للخطر، ويضطر أكثر من 90 مرفقا للرعاية الصحية إلى الإغلاق إذا تعذر تأمين الأموال.