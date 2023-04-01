قتلى وعشرات الإصابات جراء عواصف عنيفة تضرب وسط الولايات المتحدة

اجتاح إعصار عنيف مدينة ليتل روك في ولاية أركنسو الأميركية وبلدات مجاورة لها أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وتسبب في أضرار بأسقف وجدران العديد من المباني وانقلاب مركبات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء.

وأعلن مستشفى جامعة أركنسو للعلوم الطبية حالة التأهب من المستوى الأول للإصابات الجماعية بعد أن عصف الإعصار بليتل روك عاصمة الولاية والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان فيها بعد ظهر الجمعة.

وقالت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الليل إن الإعصار أودى بحياة شخصين على الأقل في منطقة وين التابعة للولاية، والتي تبعد حوالي 160 كيلومترا شرقي ليتل روك بالقرب من حدود تينيسي.

وقال رئيس بلدية المدينة فرانك سكوت جونيور للصحفيين إن ما يقارب 30 شخصا في ليتل روك نقلتهم إدارة الإطفاء وموظفو طوارئ آخرون إلى مستشفيات المنطقة بسبب الإصابات، مضيفا "لم نشهد أي وفيات".

وقالت الشرطة إن عدة مناطق على الطرف الغربي من المدينة تضررت بشدة، ووصف رئيس البلدية الأضرار التي لحقت بالممتلكات بأنها "واسعة النطاق".

وفي بلدة بلفيدير الصغيرة غرب شيكاغو في ولاية إلينوي انهار جزء من سقف قاعة للحفلات الموسيقية بعد مرور عاصفة، فيما كان الجمهور يشاهد عرضا لموسيقى الميتال كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحف محلية إن عددا من سيارات الإسعاف أرسلت إلى المكان.

كما انقطع التيار الكهربائي عن نحو 110 آلاف شخص في ولاية إلينوي و74 ألفا في أركنسو و27 ألفا آخرين بولاية أيوا، حسب الموقع المتخصص "باور-أوتيج. يو إس" (Power Outage. U S).

والأعاصير ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، خصوصا في وسط البلاد وجنوبها.

وقبل أسبوع، ضرب إعصار ولاية مسيسيبي مسببا مقتل 25 شخصا وأضرارا جسيمة بالممتلكات.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2021 لقي نحو 80 شخصا مصرعهم بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.