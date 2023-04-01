في حادث تدافع هو الثاني خلال رمضان.. 11 قتيلا أثناء توزيع مساعدات في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 11 شخصا على الأقل في مدينة كراتشي بجنوب باكستان الجمعة في تدافع حشد باتجاه مصنع يجري فيه توزيع تبرعات غذائية بمناسبة شهر رمضان.

وصرح فداء جنواري المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحي يقوم بتوزيع تبرعات غذائية، ثم سادت بعد ذلك "حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون".

وقالت فاطمة نور (22 عاما) التي لقيت شقيقتها مصرعها في التدافع "عندما فتح الباب الرئيسي اندفع الجميع إلى الداخل".

وذكر مسؤول في الإدارة المحلية أن بين 600 و700 شخص كانوا في المجمع الصناعي الصغير حين وقع التدافع.

وأفاد المتحدث محمد فروخ بأن جثث 6 نساء و3 أطفال نقلت إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي.

وأوضح مسؤول في جمعية "ريسكيو" لعمليات الإغاثة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم نقل جثتين أخريين إلى مستشفى آخر.

وأكدت سمية سيد طارق الجراحة في الشرطة أن عدد القتلى بلغ 11 في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وأضاف جنواري إن 3 من موظفي الشركة أوقفوا لعدم إبلاغهم الشرطة بعملية التوزيع مسبقا، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الحشد.

تدافع سابق

والأسبوع الماضي، وفي اليوم الأول من رمضان، قُتل شخص وأصيب 8 آخرون بجروح في شمال غرب باكستان في تدافع للحصول على الدقيق.

وتشهد باكستان منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية بمقدار النصف تقريبا وبلوغ التضخم مستويات قياسية.

وتفاقم الوضع بسبب أزمة الطاقة العالمية في أعقاب الحرب في أوكرانيا والفيضانات بسبب الأمطار الموسمية التي غمرت ثلث البلاد في 2022.

ويحاول رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفعيل الشريحة التالية من برنامج قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار أبرم في 2019 مع صندوق النقد الدولي، لكن المؤسسة المالية الدولية تطالب بإصلاحات جذرية تشمل زيادات ضريبية وتخفيضا كبيرا في الإعانات، قبل دفع الشريحة.