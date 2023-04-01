للبعد عن قاضي مانهاتن.. ترامب قد يطلب نقل محاكمته وأنباء عن تعليمات خاصة للشرطة

بينما تتجه الأنظار إلى نيويورك ترقبا لمثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الثلاثاء المقبل لمواجهة لائحة اتهام، أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن فريقه القانوني قد يطلب نقل القضية إلى دائرة أخرى، كما تحدثت عن استعدادات خاصة لجهاز الشرطة.

ونقلت شبكة بلومبيرغ (Bloomberg) عن مصدر مطلع أن فريق ترامب القانوني يخشى ألا ينال الرئيس الجمهوري السابق محاكمة عادلة في مانهاتن بولاية نيويورك.

وأوضح المصدر نفسه أن الفريق القانوني يدرس طلب نقل القضية من مانهاتن إلى مكان آخر.

وكان ترامب قد ندد بتوجيه اتهامات له أمام القضاء، وقال إنه يواجه اضطهادا سياسيا وإن استغلال القضاء لمعاقبة خصم سياسي ورئيس سابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري الأبرز لمنصب الرئيس لم يحدث قط من قبل، حسب تعبيره.

وقال ترامب إن القاضي المكلف بالنظر في القضية "يكرهه"، ولذلك اختاره المدعي العام لمانهاتن، حسب قوله.

وقد وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام للرئيس السابق أول أمس الخميس، في ما يتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية عام 2016.





لكن لم يتم الكشف بعد عن مضمون هذه اللائحة التي قالت وسائل إعلام أميركية إنها تشمل أكثر من 30 تهمة، من بينها تهمة جنائية واحدة على الأقل.

وتعد هذه أول مرة في التاريخ الأميركي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

وقد أعلن محامي ترامب -أمس الجمعة- أنه اتفق مع المدعي العام لمانهاتن على ألا يتم تقييد يدي موكله بعد تسليم نفسه لمواجهة الاتهامات.

وليس بالضرورة أن يخضع المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة لعام 2024 للمحاكمة، إذ إن القاضي الذي سيمثل أمامه قد يقرر عدم المضي في المحاكمة.

في غضون ذلك، نقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) عن مصادر في شرطة نيويورك أنها أمرت كل عناصرها وضباطها بالانتشار بلباسهم الرسمي على الطرق العامة لمدة أسبوع.

وقال ناطق باسم شرطة نيويورك -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن العناصر وُضعوا في حالة تأهب وإن الجهاز يبقى مستعدا للاستجابة إذا لزم الأمر، وسيضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية.

وأضاف الناطق باسم الشرطة أنه لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية.