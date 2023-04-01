زيادة "هائلة" في التبرعات المالية لحملته.. ترامب سيواجه تهمة جنائية واحدة على الأقل ولن تكبل يداه عند مثوله

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه تهمة جنائية واحدة على الأقل في لائحة الاتهام التي أقرّتها هيئة محلَّفين في مانهاتن، في حين أعلن مكتبه عن زيادة هائلة في التبرعات المالية لحملته بعد قرار اتهامه.

ورجّحت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) أن تكون لائحة الاتهام ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أوسع بكثير مما هو متوقع.

ونقلت عن بعض المصادر أن ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة، تتعلق بالاحتيال التجاري كجزء من لائحة الاتهام.

وينقل روبرت كوستا رئيس قسم الانتخابات في شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News) عن مصادر مطلعة القول إن الادعاء العام في مانهاتن لديه بعض الوثائق التي لم يُكشف عنها للجمهور، وتشمل السجلات المالية واتصالات بين شخصيات رئيسية مشمولة بالتحقيق.

ملايين الدولارات لحملة ترامب الانتخابية

من جهته، قال بيان صادر عن مكتب ترامب إنه جمع أكثر من 4 ملايين دولار لمصلحة حملته الانتخابية في غضون 24 ساعة عقب تصويت هيئة المحلفين على لائحة الاتهام.

ووصف بيان المكتب الزيادة في المساهمات المالية للحملة بالهائلة، معتبرا أنها تؤكد أن الشعب الأميركي يرى أن إدانة الرئيس ترامب بمنزلة تسليح شائن لنظام العدالة، وفق تعبيره.

وأوضح مكتب ترامب أن أكثر من 25% من المساهمات جاءت من مساهمات متبرعين تبرعوا لأول مرة لحملة ترامب.





بنس: اتهام ترامب شائن وغير مسبوق

من جانبه، وصف مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق قرار توجيه الاتهام لترامب بالأمر الشائن وغير المسبوق.

وقال بنس إن هذا الاتهام يبعث برسالة سيئة للعالم عن نظام العدالة الأميركي، وإن الأغلبية الساحقة من الشعب الأميركي يعدّ هذه الخطوة محاكمة سياسية.

وأضاف أن "من المحتمل أن تزيد هذه الاتهامات من الانقسام في الولايات المتحدة في وقت يجب أن يعمل فيه الجميع معا لمواجهة التحديات، كما أنها تبعث برسالة سيئة للعالم عن العدالة الأميركية، فهناك دكتاتوريون ومستبدون في جميع أنحاء العالم سيعتمدون على ذلك لتسويغ إساءة استخدامهم لنظام العدالة في دولهم"، حسب قوله.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين إلى مدينة نيويورك تمهيدا لمثوله أمام المحكمة الجنائية فيها الثلاثاء المقبل.

وبدوره، أكد محامي ترامب جو تاكوبينا أن الرئيس السابق لن يقرّ بالاتهامات الموجهة إليه، وأنه اتفق مع المدعي العام لمانهاتن بنيويورك على ألا تقيّد يدا موكله بعد تسليم نفسه لمواجهة الاتهامات الجنائية التي وجهتها له هيئة محلفين كبرى في قضية دفع أموال لممثلة إباحية.

وكان مراسل الجزيرة قد قال إن الاتفاق وقع بين الادعاء العام في نيويورك وهيئة الدفاع عن ترامب على أن يسلم نفسه للتحقيق يوم الثلاثاء، بعدما وجهت إليه التهمة رسميا في قضية شراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

من جهتها، قالت وكالة "أسوشيتد برس" إنه تم طلب مثول ترامب أمام المحكمة اليوم، لكن محاميه قالوا إن جهاز الخدمة السرية طلب وقتا للاستعداد أمنيا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) قالت إن من المرجح إعلان لائحة الاتهام الأيام المقبلة ليكون ترامب أول رئيس أميركي تُوجه إليه اتهامات جنائية.