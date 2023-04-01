رئيس السلطة القضائية الإيرانية: لن نتساهل مع أي شخص ينتهك قانون الحجاب في البلاد

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي إن خلع الحجاب يعد انتهاكا للمبادئ الاجتماعية والدينية، وسيتم محاسبة كل من ينتهك قانون الحجاب في البلاد.

وأضاف في تصريح له أن السلطة القضائية لا تتساهل مع كل من يشارك أو يشجع على انتهاك قانون الحجاب في البلاد، وأكد أنه سيتم ملاحقة أي شخص ينتهك قانون الحجاب في الأماكن العامة قضائيا، والسلطة القضائية ستتابع هذه القضايا بصورة خاصة، وفق تعبيره.

ويأتي تحذير رئيس السلطة القضائية في أعقاب بيان لوزارة الداخلية يوم الخميس الماضي دعم قانون الحجاب الإلزامي للحكومة، وذلك في ظل تزايد عدد النساء المتحديات لقواعد اللباس الإلزامية.

وقال بيان وزارة الداخلية، الذي وصف الحجاب بأنه "من ركائز حضارة الشعب الإيراني" و"أحد المبادئ العملية لجمهورية إيران الإسلامية"، إنه لن يكون هناك "تراجع أو تسامح" في هذا الشأن، كما حث المواطنين على مجابهة النساء غير المحجبات.

وخلع عدد متزايد من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اتهامها بانتهاك قواعد الحجاب.

واتخذت قوات الأمن تدابير عنيفة لإخماد احتجاجات استمرت لشهور في عموم البلاد بعد وفاة أميني. ومع ذلك تظهر نساء بشكل متزايد من دون حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في أنحاء البلاد، وخاصة في طهران والمدن الكبرى والمناطق السياحية.

وشهدت إيران عدة حوادث نزاع بين لجان الأمر بالمعروف ونساء غير محجبات أدت إلى اعتقالات، وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الأخلاق. في حين دعت شخصيات دينية مؤخرا الحكومة إلى عدم التساهل في قضية الحجاب وحذرت من تداعيات ذلك.

وبموجب القانون الإيراني الذي وضع بعد ثورة 1979، فإن النساء ملزمات بتغطية شعورهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة، وتواجه المخالفات منهن التوبيخ العلني أو الغرامة أو الاحتجاز.