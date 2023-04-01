تسبب في إلغاء 20% من الرحلات.. إضراب الملاحة الجوية مستمر في مطارات فرنسا

يواصل مراقبو الملاحة الجوية في فرنسا إضرابهم عن العمل لليوم 13 على التوالي احتجاجا على قانون التقاعد الجديد.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب اليوم السبت على الرحلات في مطاري بوردو وتولوز (جنوب غربي البلاد).

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات النقل الجوي إلغاء نحو 20% من رحلاتها، كما طلبت المديرية من الشركات إلغاء نحو 25 من الرحلات المقررة غدا الأحد بمطارات: باريس أورلي، وبوردو، وتولوز، ونانت.

ويطالب المراقبون المضربون بإسقاط قانون التقاعد الجديد المثير للجدل.

وتعيش فرنسا على وقع احتجاجات ومظاهرات نقابية ضد قانون رفع سن التقاعد، في عدد من المدن الفرنسية؛ وعلى رأسها العاصمة باريس، كما تتواصل الإضرابات التي شملت قطاع السياحة والقطاعات العمالية والتعليمية كافة.

وشهدت فرنسا -الثلاثاء الماضي- صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين، في ظلّ تصاعد التوتر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريق مسدود.

وفي 16 مارس/آذار المنصرم، أقرت الحكومة مشروع قانون تعديل سن التقاعد الذي يرفعه من 62 إلى 64 عاما، من دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية؛ مما أدى إلى اندلاع مظاهرات في البلاد.