بعد عريضة نشرتها الرئاسة الأوكرانية.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم كييف بالسعي لامتلاك أسلحة نووية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية -اليوم السبت- أن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي تتمتع بنفوذ كبير، اتهمت أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.

واستندت كيم -في اتهامها- إلى عريضة شعبية نُشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكراني الخميس الماضي تدعو أوكرانيا إلى نشر أسلحة نووية على أراضيها أو تسليح نفسها بأسلحة نووية.

وقالت كيم إن مثل هذه العريضة قد تكون مخططا سياسيا من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها لم تقدم أي أدلة على هذا الزعم.

وقد نُشرت تلك العريضة عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وبحلول ظهيرة اليوم السبت، وقّع على العريضة 611 شخصا، وهو عدد أقل بكثير من 25 ألف توقيع لازمة للاستجابة من زيلينسكي.

ولم يعلق المسؤولون في كييف على العريضة حتى الآن.

وتقيم كوريا الشمالية علاقات أوثق مع الكرملين، وسط عزلة مشتركة فرضها الغرب على البلدين، ودعمت بيونغ يانغ موقف موسكو بعد الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي، بما في ذلك ضمها اللاحق لأجزاء من أوكرانيا في تحرك استنكرته أغلب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بوصفه غير مشروع.

وتنفي كوريا الشمالية تزويد موسكو بالأسلحة.