أوكرانيا وصفتها بالصفعة.. روسيا تتسلم رئاسة مجلس الأمن وشويغو يبحث ملف الذخيرة مع كبار الضباط

نددت كييف بتسلم روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل/نيسان، وحذرت من إساءة استغلال هذا الدور. وفي تلك الأثناء، بحث وزير الدفاع الروسي مع كبار قادة الجيش تعزيز إمدادات الذخيرة للقوات المقاتلة في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا -اليوم السبت، عبر تويتر- إن رئاسة روسيا لمجلس الأمن تمثل "صفعة في وجه المجتمع الدولي".

ودعا كوليبا الأعضاء الحاليين للمجلس إلى "التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة" وأضاف أنه يذكّر بأن روسيا خارجة عن القانون في مجلس الأمن، حسب وصفه.

ونشرت الخارجية الأوكرانية بيانا توضح فيه ما وصفته بعدم شرعية وجود الاتحاد الروسي في مجلس الأمن الدولي وفي الأمم المتحدة بوجه عام، مشيرة إلى أن الميثاق الأممي الحالي لا يتضمن عبارة "الاتحاد الروسي".

في الوقت نفسه، كتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تويتر أن هذه الرئاسة ليست "مجرد عار وحسب، إنها ضربة رمزية أخرى لنظام العلاقات الدولية المبني على القواعد".

وتولت روسيا -اليوم السبت- رئاسة مجلس الأمن خلفا لموزمبيق، إذ تتبدل رئاسة المجلس دوريا كل شهر. وكانت آخر مرة ترأست فيها روسيا المجلس في فبراير/شباط 2022 حين بدأت قواتها الهجوم على أوكرانيا.

وتخطط روسيا "لممارسة كل الحقوق" أثناء توليها رئاسة مجلس الأمن، وفق ما صرح به الكرملين.

وقد أعلنت موسكو في وقت سابق أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيترأس اجتماعا لمجلس الأمن بشأن "التعددية الفعالة".

وصرحت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا بأن الوزير سيترأس أيضا جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 أبريل/نيسان.

وانتقدت الولايات المتحدة رئاسة موسكو للمجلس، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بصفاقة وتغزو جارتها لا مكان لها في مجلس الأمن".

وأضافت "للأسف، روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا يوجد مسار قانوني دولي عملي لتغيير هذا الواقع" واصفة منصب رئاسة مجلس الأمن بأنه "فخري إلى حد بعيد".

⚡️Defense Minister Sergei Shoigu held a meeting on the provision of ammunition for the group of troops.

According to the minister, production capacities were expanded and the provision of troops with ammunition, including high-precision ammunition, increased many times over. pic.twitter.com/zVwd9M1JhW

