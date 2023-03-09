قوة مستعربين تسللت بلباس مدني.. الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين في جبع جنوب جنين

اغتالت قوات إسرائيلية خاصة من وحدة المستعربين صباح اليوم الخميس 3 فلسطينيين بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع (جنوب جنين).

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الشهداء هم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاما)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاما)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاما).

من جهته، أفاد مدير الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي بأن فرق الإسعاف تسلمت جثامين 3 شهداء، ونقلوا إلى مستشفيات جنين.

وأشارت الوكالة -نقلا عن شهود عيان- أن قوة مستعربين خاصة أطلقت النار على مركبة في منطقة الفوارة في جبع وكان داخلها 3 شبان، مما أدى إلى استشهادهم على الفور.

وأضاف الشهود أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المنازل، مشيرين إلى أن القوة الخاصة تسللت بمركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية.

وفي السياق، اعتقل جيش الاحتلال مواطنا من بلدة جبع بعد أن حاصر منزله، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات بين القوات ومسلحين.





تعليق فلسطيني

وفي أول تعليق لها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالهجوم الإسرائيلي، وحمّلت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية المباشرة عنه.

وقالت الوزارة -في بيان- إن "إرهاب الاحتلال وجرائمه متصاعدة كرد إسرائيلي رسمي على دعوات التهدئة، وفي ظل تدني مستوى ردود الفعل الدولية وازدواجية المعايير".

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل وليد سعد داود نصار (14 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين قبل يومين.

وفي بلدة اليامون (قرب جنين)، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في الرأس، ووصفت حالته بالمستقرة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

والثلاثاء الماضي نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين قتل خلالها 6 فلسطينيين.

ومنذ مطلع العام 2023، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن استشهاد 78 فلسطينيا بينهم 14 طفلا، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.