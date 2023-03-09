السعودية تؤكد دعم علاقاتها مع روسيا وموسكو تشير إلى دور الرياض في تبادل الأسرى مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن السعودية ودولا أخرى سهلت عمليات تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا، في حين أكد نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة حريصة على دعم العلاقات مع روسيا وتعزيز التعاون في كل المجالات.

وأوضح لافروف -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بموسكو- أن التعاون الروسي السعودي في مجال الطاقة لم يمس بشيء، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقات في إطار "أوبك بلس".

كما أشار إلى أن الجانبين ناقشا سبل المحافظة على الاستقرار في منطقة الخليج.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودية إن المملكة حريصة على دعم العلاقات مع روسيا وتعزيز التعاون في كل المجالات.

وأوضح فيصل بن فرحان أن الرياض تنسق مع روسيا بشأن أسعار الطاقة وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، مؤكدا التزام الرياض باتفاق مجموعة "أوبك بلس" بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وبشأن التطورات في أوكرانيا، قال وزير الخارجية السعودي إن الرياض تواصل البحث عن فرص تيسر الحوار بين روسيا وأوكرانيا وتوقف الحرب، مؤكدا أن الرياض مستعدة للتوسط في الأزمة الروسية الأوكرانية، مثمنا الموقف الروسي من القضية الفلسطينية.