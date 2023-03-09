مقتل العشرات في هجوم على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية

قال مسؤول محلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس إن مهاجمين قتلوا 36 على الأقل في هجوم وقع خلال الليل في قرية شرقي البلاد.

واستهدف الهجوم قرية موكوندي التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة بيني في إقليم نورث كيفو الذي يعاني من حركات تمرد ويخضع لإدارة الجيش منذ 2021 في محاولة لاستعادة النظام.

وقال حاكم الإقليم كارلي نزانزو كاسيفيتا -عبر تويتر- في وقت مبكر اليوم الخميس إن 36 على الأقل قتلوا، واتهم القوات الديمقراطية المتحالفة بالوقوف وراء الهجوم.

ويعتقد أن المهاجمين من عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ عقود، وقد أعلنت هذه الجماعة الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية.

من جانبه، ذكر رئيس منظمة للمجتمع المدني -لوكالة رويترز- أن عدد القتلى المبدئي 44 شخصا بينهم نساء وأطفال وعجائز، وقال إن العديد من سكان القرية ما زالوا في عداد المفقودين.