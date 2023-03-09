مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية في انفجار داخل مكتبه

أفاد مراسل الجزيرة -نقلا عن مصدر حكومي أفغاني- بمقتل حاكم ولاية بلخ المعين من حركة طالبان محمد داود مزمل في تفجير داخل مقره شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ آصف وزيري إن "شخصين -أحدهما محمد داود مزمل حاكم بلخ- قتلا في انفجار هذا الصباح"، مضيفا أن طبيعة الانفجار لم تتضح بعد.

من جهتها، اعتبرت الحكومة الأفغانية التفجير عملا إجراميا، وقال متحدث بإسمها إن التحقيقات مستمرة بالحادث.

ويعتبر مزمل أحد كبار مسؤولي طالبان الذين يُقتلون في مثل هذه الظروف منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021.

وتمّ تعيينه في البداية محافظا لولاية ننغرهار الشرقية حيث قاد المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينتقل إلى بلخ العام الماضي.