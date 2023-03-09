رئيس وزراء ماليزيا السابق محيي الدين ياسين يواجه تهما بالفساد

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية عزام باكي إن رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين سيواجه اتهامات بالفساد غدا الجمعة.

ولم يذكر باكي المزيد من التفاصيل، لكنه قال إن الهيئة ستصدر بيانا في وقت لاحق اليوم الخميس.

ووصل محيي الدين -الذي تولى رئاسة الوزراء 17 شهرا في 2020 و2021- إلى مقر هيئة مكافحة الفساد صباح اليوم الخميس لاستجوابه.

وخضع محيي الدين وحزبه لتحقيقات فساد منذ خسارة انتخابات متقاربة النتائج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصالح رئيس الوزراء أنور إبراهيم.





مكافحة كورونا

وكان أنور أمر العام الماضي بمراجعة مشروعات حكومية قيمتها مليارات الدولارات وافق عليها محيي الدين، وتشمل برامج لمكافحة كوفيد-19، بدعوى نقص الإجراءات الملائمة.

وتحقق الهيئة حاليا في مزاعم عن قيام مقاولين بإيداع 300 مليون رينغيت ماليزي (الدولار يساوي 4.4 رينغيتات) في حساب حزب بيرساتو الذي يتزعمه محي الدين مقابل مشاريع.

وحسب الهيئة، فإن جميع التهم موجهة لأعضاء مرتبطين بمشروع حكومي اقتصادي لدعم المشاريع خلال جائحة كوفيد-19 في عهد حكومة محيي الدين ياسين.

وسبق أن نفى محيي الدين هذه الاتهامات ووصفها بأنها ثأر سياسي.