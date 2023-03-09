في رسالة إلى نتنياهو.. قادة شرطة سابقون: بن غفير يدفع لانتفاضة ثالثة ويجب عزله

دعا قادة شرطة سابقون في إسرائيل، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى عزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبرين أنه يسعى إلى "تفجير انتفاضة ثالثة" بإصداره تعليمات بهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية خلال شهر رمضان المقبل.

وفي رسالة وقّعها 5 قادة سابقين و33 من كبار مسؤولي الشرطة السابقين موجهة إلى نتنياهو، قالوا إنه "يجب عزل بن غفير من منصبه ونقله إلى أي موقع آخر".

وأشاروا إلى أن زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف يتدخل في عملية صنع القرار ويستغل الأحداث والشرطة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. كما "يتصرف بشكل يتعارض مع السلطات التي يمنحها له القانون".

وقادة الشرطة السابقون الموقعون على الرسالة هم: شلومو أهارونيسكي، وآساف حيفيتس، وروني الشيخ، ورافي بيليد، وموشيه كرادي.

ولفتوا في رسالتهم إلى أن بن غفير "أمر ضباط الشرطة بمواصلة تنفيذ أوامر الهدم في القدس حتى خلال فترة رمضان"، موضحين أن "هذه خطوة لا تقل عن إلقاء عود ثقاب مضاء في برميل من البارود"، الأمر الذي من شأنه في أحسن الأحوال "تفجير الانتفاضة الثالثة"، وفي أسوأ الأحوال إشعال نيران غير ضرورية في العالم الإسلامي خارج حدود البلاد، بحسب الرسالة.

وحذر القادة من أن "تجاوز أولويات الشرطة لتلبية الاحتياجات السياسية للوزير قد يكون له تكلفة أمنية غير ضرورية".

وقبل يومين، أعلن بن غفير أنه أوعز إلى الشرطة الإسرائيلية بهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية خلال شهر رمضان.

وعادة ما تمتنع الشرطة الإسرائيلية عن تنفيذ أوامر الهدم خلال شهر رمضان لتفادي تفجير مواجهات مع الفلسطينيين.

ويعتبر بن غفير من أبرز داعمي الاستيطان في القدس الشرقية خصوصا، والضفة الغربية عموما.