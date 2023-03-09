وزير الدفاع الأميركي يلتقي نتنياهو ويبدي موقف واشنطن من نووي إيران والتهدئة والاستيطان

التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وسط احتجاجات مناهضة للحكومة الإسرائيلية، وتحدث عن الملف النووي الإيراني والتهدئة والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.

وعقد لقاء لمدة ساعة بين أوستن ونتنياهو في مطار بن غوريون بتل أبيب في وقت كان فيه آلاف الإسرائيليين يحاولون غلق الطرق المؤدية إلى المطار في إطار الاحتجاجات المستمرة على خطة الحكومة الرامية للحد من صلاحيات القضاء.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزير الدفاع دعا خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اتخاذ "خطوات فورية لوقف تصعيد العنف والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بمطار تل أبيب أيضا، عبر أوستن عن قلق واشنطن من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وكان يشير بذلك إلى الهجمات الأخيرة للمستوطنين في بلدة حوارة بنابلس وأماكن أخرى بالضفة الغربية.

وقال الوزير الأميركي إن بلاده تعارض بشدة أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن بما في ذلك التوسع الاستيطاني والخطاب التحريضي.

وأضاف "سنواصل معارضة الإجراءات التي قد تدفع بحل الدولتين بعيدا عن متناول اليد".

وفي المقابل، أكد أوستن أن واشنطن ملتزمة بشدة أمن إسرائيل، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته إسرائيل والأراضي الفلسطينية مؤخرا.

الملف الإيراني

وفي موضوع آخر، أعرب وزير الدفاع الأميركي عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بالتطور الخطير الذي تحرزه إيران في مجال تخصيب اليورانيوم.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، شدد لويد أوستن على أن مقاربة الرئيس جو بايدن لملف إيران النووي تبقى في اعتماد الطرق الدبلوماسية لوقف هذا البرنامج.

من جانبه، قال غالانت إنه يجب الاستعداد للتحرك على كل الصعد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن حصول إيران على سلاح نووي سيزيد من مستوى الإرهاب في العالم، بحسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه لمس تغيرا في مواقف الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية من إيران خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف نتنياهو أنه يرى حاجة لتعزيز النهج الأكثر شدة تجاه إيران، قائلا إن ذلك سيكون محور لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارته لروما.

وفي جلسة استماع بالكونغرس أمس، قال مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز إن إيران زادت من وتيرة برنامجها النووي، وأجرت بحوثا وأنشطة تطوير تقربها من إنتاج المواد اللازمة لصنع سلاح نووي.