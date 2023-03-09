شاهد- لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في تل أبيب

نقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق لحظة إطلاق النار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب مساء اليوم الخميس، والتي أسفرت عن استشهاد منفذ العملية وإصابة 5، اثنان منهم في حالة حرجة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة 5 أشخاص في عملية إطلاق النار، كما أعلنت الشرطة مقتل منفذ العملية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت المصابين 3 وإن أحدهم حالته خطيرة، بينما أصيب اثنان آخران بجراح متوسطة وطفيفة.

وتابعت أنه يتواصل التحقيق بشأن وجود مشتبه به آخر في موقع إطلاق النار.