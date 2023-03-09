تحقيق فدرالي أميركي: شرطة مدينة لويفيل متورطة بانتهاكات غير قانونية وعنصرية

خلص تحقيق فدرالي، أمس الأربعاء، إلى أن الشرطة في مدينة لويفيل الأميركية استخدمت مرارا القوة المفرطة وغيرها من الممارسات غير القانونية والتمييزية وحتى العنصرية.

يأتي التقرير على خلفية مقتل بريانا تايلور، التي كانت تعمل في قسم الطوارئ في مستشفى لويفيل بولاية كنتاكي، وقتلتها الشرطة بـ8 رصاصات على الأقل في شقتها الخاصة يوم 13 مارس/آذار 2020.

وأثار مصير تايلور (26 عاما)، وهي أميركية من أصل أفريقي، غضبا في البلاد، ورُدّد اسمها في الاحتجاجات الحاشدة ضد العنصرية وعنف الشرطة والتي هزت الولايات المتحدة في 2020، ردًا على مقتل جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأصدر وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند تقرير السلطات الفدرالية عقب عامين من التحقيقات. كما شجبت وزارة العدل "ممارسات الشرطة العدوانية" في لويفيل، "المنفذة بطريقة انتقائية، لاسيما ضد السود".

وجاء في التقرير "صوّر عناصر في الشرطة أنفسهم وهم يلقون مشروبات من سياراتهم على مارة، أو يهينون أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ينعتون أشخاصا سودا بأنهم قرود أو حيوانات".

كذلك لفت المحققون الفدراليون إلى إساءة استخدام عناصر الشرطة في لويفيل للكلاب البوليسية وبنادق الصعق، مؤكدين أنهم يستخدمون "أساليب الخنق" خلال الاعتقالات في أحيان كثيرة للسيطرة على المشتبه فيهم.

كما استنكر التقرير عمليات التوقيف غير المبررة على الطرقات، والمداهمات وعمليات التفتيش غير القانونية، والمضايقات المتكررة لأفراد من الأقليات.