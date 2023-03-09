شاهد- سد النهضة.. صور جديدة بالأقمار الصناعية وسجال متصاعد بين مصر وإثيوبيا

تصاعد السجال مجددا بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي، تزامنا مع كشف صور أقمار صناعية عن تجهيزات لتعبئة جديدة لهذا السد.

وأظهرت صور أقمار صناعية، حصلت عليها وكالة سند للتحقق الإخباري من شركة "ماكسار" الأميركية، عملية الإنشاءات الجارية، والتعلية في سد النهضة لتجهيزه للتعبئة الرابعة.

وأكدت أديس أبابا مضيها قدما لاستكمال بناء السد، ودعت لحل الخلاف داخل البيت الأفريقي. وقال المتحدث باسم الخارجية ميليس إلم إنّ نهر النيل أفريقي، ويجب حلّ الخلافات بشأنه في البيت الأفريقي مطالبا بوقف إحالة ملف سدّ النهضة إلى مجلس الأمن الدولي أو جامعة الدول العربية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن بلاده مستمرة في استكمال بناء السد، مشيرا إلى أنّ الهدف من ذلك تحقيق مشاريعها التنموية وتوفيرُ الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي يعيشون في الظلام، مشددا على أن ما وصفها بالاتفاقات الاستعمارية السابقة قديمة ولن تقبلها بلاده.

تصريحات شكري

وجاء هذا الرد بعيد تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري دعا فيها إثيوبيا للتحلي بالمسؤولية، مشيرا إلى أن بلاده ستدافع عن مصالحها.

وكان شكري قال إن خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على حوض الأنهار المشتركة قضية محورية، ذاتُ أولوية متقدمة، ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي.

وأضاف -خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الأربعاء- أن الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تمثل خطرا كبيرا على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة، وهي الدولة الأكثر جفافا في العالم، حسب وصفه.

وكان وزراء الخارجية العرب اعتمدوا -خلال اجتماعهم- قرارا يقضي بجعل أزمة سد النهضة بندا دائما على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع اتفاق اعلان مبادئ عام 2015 سمح لإثيوبيا ببناء السد، ولم تعرض الاتفاقية على البرلمان ذلك الوقت للتصديق عليها أو رفضها مما وضعها موضع التنفيذ.

مراحل تعبئة السد

وخلال موسم الأمطار الغزير، الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، تنجز إثيوبيا مراحل ملء السد، باعثة كل مرة إخطارات لدولتي المصب مصر والسودان.

وبدأت المرحلة الأولى لملء سد النهضة في يوليو/تموز 2020، وخزّنت إثيوبيا خلالها نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه.

والعام التالي، استهدفت أديس أبابا من المرحلة الثانية للملء تخزين نحو 13.5 مليار متر مكعب من المياه.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها أكملت التعبئة الثالثة لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب من المياه.

أما التعبئة الرابعة، خلال العام الجاري، فتستهدف الوصول بحجم المياه التي سيَجري تخزينها في السد إلى 40 مليار متر مكعب.

ومن المستهدف استمرار عمليات تعبئة السد حتى عام 2027، لملء خزان سد النهضة بسعته البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه.