الأزمة بإسرائيل تتفاقم.. هرتسوغ يحذر من الانهيار والمظاهرات تربك سفر نتنياهو إلى إيطاليا

حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من أن إسرائيل مهددة بالانهيار مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة لخطة الحكومة تقليص صلاحيات القضاء، في وقت تسببت المظاهرات في إرباك سفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إيطاليا.

ففي كلمة مباشرة بثها التلفزيون مساء اليوم الخميس، قال هرتسوغ "ما يحدث كارثة حقيقية وبلادنا تنهار أمام عيني".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن الوضع يتجه إلى نقطة اللاعودة، وأنه ينبغي التخلي عن التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة واستبدالها بالإطار المتفق عليه.

وتأتي تصريحات هرتسوغ بعدما شل آلاف المتظاهرين الحركة في مدينة تل أبيب ومطار بن غوريون، حيث أغلقوا المحور الرئيسي الذي يربط جميع مدن منطقة تل أبيب الكبرى بباقي إسرائيل.

وقد سد المتظاهرون محاور طرق عدة، وشلوا حركة الداخلين إلى مطار بن غوريون الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.

وبعيد عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بتل ابيب مساء اليوم، غادر المتظاهرون الشوارع.

ومن جانبه اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي لإحداث الفوضى وإسقاط حكومته.

إرباك سفر نتنياهو

وقد تسببت المظاهرات في إرباك وصول رئيس الحكومة إلى مطار بن غوريون، للقاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وسفره بعد ذلك إلى إيطاليا.

وأقلعت الطائرة التي تقل نتنياهو من تل أبيب إلى روما بعد تأجيل موعد الإقلاع مرارا، وحشدت الشرطة الإسرائيلية نحو 3 آلاف من عناصرها لتأمين وصوله إلى المطار.

وكان نتنياهو اضطر للوصول إلى المطار الواقع شرق تل أبيب بمروحية تابعة للشرطة نقلته من القدس الى المطار، وذلك إثر تصاعد الاحتجاجات واقتحام المتظاهرين بمئات السيارات أرض المطار وإغلاق الشارع الرئيس فيه.





كما قطع الآلاف من المحتجين المحور الرئيس لـ "أيلون" للطرق في تل أبيب، وشلوا الحركة في منطقة تل أبيب الكبرى.

وسد آخرون مدخل مدينة حيفا في إطار احتجاجات متصاعدة ضد ما يرون أنه انقلاب على المؤسسة القضائية والقانون، وتحويل إسرائيل لنظام استبداد دكتاتوري عنصري من خلال مشروع يطلق عليه ائتلاف نتنياهو الحاكم إصلاحات قضائية.

ولم يكشف المسؤولون عن الطريقة التي تمكن بها نتنياهو من تفادي قوافل سيارات المحتجين الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية، واعترضوا طرق الوصول إلى المطار في تصعيد للمظاهرات المستمرة منذ أسابيع.

ويقول نتنياهو، الذي يواجه محاكمة بتهم فساد ينفيها، إن تقليص صلاحيات القضاء سيعيد التوازن بين مختلف السلطات.

إقالة قائد الشرطة

في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أقال قائد شرطة تل أبيب لفشله في التعامل مع المظاهرات التي خرجت اليوم.

وكان بن غفير قال للصحفيين في المطار إنه ليس من المقبول تعطيل سفر 70 ألف شخص.

وبالتزامن، أقال سلاح الجو الإسرائيلي ضابطا كبيرا بالاحتياط بسبب مشاركته في قيادة احتجاجات الطيارين على مشروع الائتلاف الحاكم لتعديل النظام القضائي.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد سلاح الجو أصدر قرار إقالة قائد قاعدة عسكرية تابعة كان مرشحا لِشغل منصب كبير، وأن رئيس الأركان صدق على القرار المذكور.

ويعد هذا القرار -وفق القناة نفسها- أول إجراء انتقامي ضد ضابط كبير بالاحتياط من صفوف المشاركين في الاحتجاجات المتواصلة.