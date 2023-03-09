احتجاجات إسرائيل تتصاعد.. آلاف المتظاهرين يغلقون مداخل مطار بن غوريون لإعاقة سفر نتنياهو

بدأ آلاف الإسرائيليين اليوم الخميس مظاهرات أطلقوا عليها "يوم مقاومة الدكتاتورية" للاحتجاج على مضي الحكومة قدما في تمرير قوانين تقلص صلاحيات القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكثف المتظاهرون الإسرائيليون المعارضون لخطط الحكومة وجودهم في محيط مطار بن غوريون في مسعى منهم لعرقلة طريق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل رحلة رسمية إلى روما، وذلك في وقت يزور فيه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تل أبيب.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مئات المحتجين على خطة الإصلاحات القضائية يعرقلون حركة الدخول إلى مطار بن غوريون، كما شلّ آلاف السائقين حركة السير من وإلى المطار، في إطار الاحتجاجات.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن عشرات القوارب عرقلت حركة الملاحة في ميناء حيفا، احتجاجا على خطة الحكومة بشأن الجهاز القضائي.

وستكون ذروة هذه الاحتجاجات في مظاهرة كبرى تنظم مساء اليوم، وسط مدينة تل أبيب، ونشرت الشرطة الإسرائيلية 3000 من عناصرها لمنع إغلاق المتظاهرين الطرق.





غرامات مالية

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه لن يسمح بسد مداخل ومنافذ مطار بن غوريون (قرب تل أبيب) والطرق المحورية.

وأشار إلى أنه تقرر فرض غرامة مالية قدرها 500 شيكل (142 دولارا) على كل من يقود سيارته ببطء عن قصد في الطرق المؤدية إلى المطار.

وكانت الشرطة الإسرائيلية حذرت أمس الأربعاء من إغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور، وهددت بفرض غرامات مالية على المتظاهرين.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة أسبوعيا للضغط على الحكومة للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي الأسبوع الماضي، استخدمت الشرطة الإسرائيلية القنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا شوارع أمام حركة المرور.