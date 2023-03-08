ناجون من زلزال تركيا ينبشون الأنقاض بحثا عن مدخراتهم الذهبية

في وسط مدينة عثمانية جنوبي تركيا ينتظر زوجان بجوار ركام مبنى من 3 طوابق حيث كانا يعيشان على أمل العثور على مدخراتهما بين الأنقاض عند إزالتها.

ونجت ريحان فورال (48 عاما) وزوجها متين (59 عاما) من الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير/شباط الماضي وأودى بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا، لكن كغيرهما من الناجين فإنهما يعانيان بعد أن فقدا كل شيء تقريبا في الزلزال المدمر.

المعدن النفيس

واحتفظت الأسرة وغيرها من الأسر بمدخراتها -التي ظلت تجمعها لعقود- في المنزل على شكل عملات ذهبية أو مجوهرات، وهي وسيلة تقليدية يتبعها المواطنون في تركيا والشرق الأوسط، إذ يرون أن اقتناء المعدن النفيس في المنزل أفضل من إيداع النقود في البنوك.

وقالت ريحان فورال -وهي تشير إلى كومة الركام حيث كان يقع منزلها في أحد الشوارع الهادئة- "كل شيء لدينا تحت الأنقاض، كنا سنشتري منزلا بالذهب الموجود الآن تحت الركام".

وتأتي ريحان مع زوجها إلى موقع الأنقاض كل يوم، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما العثور على مقتنياتهما الثمينة.

وقالت "أعرف مكان الذهب، لذلك عندما تأتي معدات الحفر سأطلب منها التوقف للحظة لمعرفة ما إذا كان بإمكاني إخراجه".

وتسارع السلطات إلى إزالة الأنقاض للتركيز على إعادة البناء من أجل الملايين الذين فقدوا منازلهم.

انتظار وأمل

لكن سكان المناطق التي ضربها الزلزال ما زالوا يذهبون إلى هناك وينتظرون بجوار الأنقاض وينبشون فيها على أمل العثور على مقتنياتهم الثمينة.

ظلت هاتيجي يجيت (57 عاما) 6 أيام تحت أنقاض مبنى سكني في أنطاكيا قبل أن ينقذها عمال الإغاثة، وبعد أن تعافت عادت إلى الموقع على أمل استرداد نحو 50 ألف ليرة تركية (2600 دولار) -معظمها في شكل ذهب- كانت قد ادخرتها لزواج ابنتها.

وقالت "كل شيء هناك، حتى أحلامي هناك"، مضيفة أنها ستضطر لتأجيل زفاف ابنتها لبضع سنوات إذا لم تجد مدخراتها.