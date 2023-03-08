شاهد- مقطع يحبس الأنفاس لمرور الإعصار "فريدي" بالمحيط الهندي

أظهر مقطع فيديو بالأقمار الصناعية نشاطا مثيرا لتشكل الإعصار المداري "فريدي" في المحيط الهندي، بالقرب من سواحل مدغشقر وموزمبيق.

وحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ فريدي الذي تَشكّل بالقرب من شمال غرب أستراليا فبراير/شباط الماضي، على وشك أن يصبح أطول إعصار مداري مسجّل في التاريخ.

وتشهد مدغشقر المرور الثاني للإعصار الهائل مؤخرا، إذ كان المرور الأول يوم 21 فبراير/شباط الماضي، قبل أن ينتقل بعدها بـ3 أيام نحو موزمبيق.

وحسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد لقي 4 أشخاص حتفهم الاثنين الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الأمطار الناتجة عن الإعصار إلى 11 شخصا.

يذكر أن الفيضانات التي نتجت عن تلك الأمطار قد تسببت في تشريد أكثر 3100 شخص، إلى جانب تدمير أكثر من 3300 منزل.

أما في موزمبيق، فقد تم الإبلاغ عن 10 وفيات في البلد الذي كان يعاني بالفعل فيضانات بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة قبل العاصفة.