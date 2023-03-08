فلسطين ترحب بقرار جنوب أفريقيا تخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتبني برلمان جنوب أفريقيا قرارا بتخفيض مستوى سفارتها لدى إسرائيل إلى مكتب اتصال، واعتبرت ذلك انسجاما مع مواقف بريتوريا التاريخية تجاه القضية والشعب الفلسطيني.

وأعربت الوزارة عن شكرها لجمهورية جنوب أفريقيا رئيسا وحكومة وشعبا على هذا القرار، مؤكدة أنها خطوة مهمة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وكان برلمان جنوب أفريقيا قد صوت أمس الثلاثاء على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وجاء في بيان صادر عن "حزب الحرية الوطني" -الذي قدم مشروع القرار- أن هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنصري (الأبارتهايد) الراحل نيلسون مانديلا.

وكانت جنوب أفريقيا قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب عام 2019 وسحبت سفيرها، بسبب "الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين".