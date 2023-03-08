زيلينسكي وغوتيريش يبحثان في كييف تطورات الحرب بأوكرانيا

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء في كييف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحثا تطورات الحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها العالمية.

واتفق زيلينسكي وغوتيريش على ضرورة تمديد اتفاق تصدير الحبوب وضمان الأمن في محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن تصدير الأسمدة والحبوب من أوكرانيا وروسيا ضروري لخفض الأسعار والقضاء على المجاعة.

كما قال الرئيس الأوكراني إن مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورية للعالم، مضيفا أنه تحدث مع غوتيريش بشأن احترام الحرية والحق في تقرير المصير.

ويسري اتفاق تصدير الحبوب -الذي ترعاه تركيا والأمم المتحدة- منذ يوليو/تموز الماضي، ويسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتنتهي مدته الحالية في 18 مارس/آذار الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال غوتيريش إن "الغزو" الروسي انتهاك للقانون الدولي ولسيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا.

كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بما تضمنه مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت ويُظهر -في ما يبدو- إعدام جندي أوكراني من قبل قوات روسية.