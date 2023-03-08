الاحتجاجات ضد نتنياهو "تربك" زيارة وزير الدفاع الأميركي لإسرائيل

قالت واشنطن ووسائل إعلام عبرية إن الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدت إلى اضطراب في برنامج زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن اجتماعات أوستن نُقلت من وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى قرب مطار تل أبيب.

وكان مسؤول أميركي أفاد بأن مكان اجتماعات أوستن مع القادة الإسرائيليين تغير، كما تأخر موعد وصوله إلى تل أبيب بشكل طفيف، وذلك بسبب التظاهرات الجديدة التي ينتظر أن تخرج مجددا مساء اليوم الأربعاء ضد نتنياهو.

وأوضح المسؤول أن التغييرات جرت على الاجتماعات المقرر عقدها غدا الخميس بطلب من الحكومة الإسرائيلية.

كما ذكر موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري أن وزير الدفاع الأميركي أرجأ وصوله لإسرائيل إلى غد الخميس، بسبب المظاهرات المتوقعة الليلة.

من دون ذكر الأسباب

من جهته، قال موقع "والا" العبري الإخباري إن الوزير أوستن أجّل زيارته إلى إسرائيل حتى يوم غد الخميس.

وأضاف الموقع أن أوستن الذي كان من المفترض أن يصل إسرائيل مساء الأربعاء، قادما من القاهرة، أجّل زيارته للغد من دون ذكر الأسباب.

وكانت مصادر إسرائيلية أشارت إلى أن الوزير الأميركي سيجري مباحثات مع نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في موقع قريب من مطار تل أبيب، وذلك بسبب المظاهرات التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن من المقرر عقد الاجتماع في مطار بن غوريون، وأضافت أن أوستن لن يغادر منطقة المطار على الإطلاق.

ومنذ نحو شهرين، تتظاهر حشود من الإسرائيليين للتنديد بخطط نتنياهو التي يقول إن الهدف منها إصلاح القضاء، في حين يرى منتقدوها أنها تقوض استقلاليته وتشكل انقلابا على الديمقراطية.

وكان الكنيست (البرلمان) قد صادق أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع "قانون الإصلاح القضائي"، لكن مشروع القانون يحتاج للمرور بـ3 قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذا.