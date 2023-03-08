4 قتلى و23 جريحا حصيلة حادث قطار قليوب بمصر

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء إن 4 أشخاص توفوا وأصيب 23 آخرون في حادث انحراف قطار عن مساره بمدينة قليوب (شمال القاهرة) مساء أمس الثلاثاء.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة -نُشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك- بأن "الحصر النهائي لحادث قطار قليوب أسفر عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 23".

وأشار إلى "خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية واستقرار حالتهم الصحية".

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان إن القطار -الذي كان متجها من القاهرة إلى مدينة منوف بمحافظة المنوفية بدلتا النيل- اصطدم في مصد الحماية في نهاية الرصيف بعد تجاوزه المنطقة المقرر الوقوف فيها، وهو ما تسبب في خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان.

وقرر النائب العام المصري حمادة الصاوي -حسب بيان رسمي- "تشكيل فريق للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب".

تعويضات

وقالت وزارة الصحة في بيانها إن 3 مصابين تلقوا الإسعافات في موقع الحادث من دون الحاجة إلى دخول المستشفى، وخرج 11 مصابا آخرون من المستشفيات بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأضافت أن باقي المصابين لا يزالون يتلقون الرعاية الصحية في عدة مستشفيات.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي "حصول أسرة كل متوف بسبب الحادث على 100 ألف جنيه (نحو 3254 دولارا)"، وسيصرف المبلغ نفسه في حالات الإصابة التي قد تتسبب في "عجز كلي".

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأساوية، ويرجعها البعض إلى قدم العربات وسوء حال الطرق والسكك الحديدية التي لا تخضع لصيانة جيدة ومراقبة كافية.