تشمل 170 مليار دولار للذخائر فقط.. إدارة بايدن تقترح ميزانية ضخمة لوزارة الدفاع
8/3/2023
نقلت بلومبيرغ عن مسؤولين أميركيين أن ميزانية الدفاع التي ستقترحها إدارة الرئيس جو بايدن غدا الخميس ستكون من أكبر ميزانيات الدفاع في وقت السلم.
وقال المسؤولون إن الميزانية المقترحة تتضمن طلب 170 مليار دولار لشراء الذخائر، و145 مليارا للبحث والتطوير، وكلاهما رقمان قياسيان.
وذكر المسؤولون أن ميزانية الدفاع للسنة المالية الجديدة -التي ستبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل- ستتجاوز 835 مليار دولار مقارنة بـ816 مليارا التي خصصها الكونغرس للعام الحالي.
وستطلب وزارة الدفاع الأميركية تمويلا كبيرا لشراء الذخائر بعيدة المدى للقوات الجوية والبحرية التي يمكن استخدامها في صراع محتمل مع الصين.
المصدر : الجزيرة + بلومبيرغ