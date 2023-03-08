شاهد- إيطاليا تتسلم "ملكة المافيا النيجيرية"

تسلمت إيطاليا، اليوم الأربعاء، امرأة تدعى جوي جيف وتلقب بـ"ملكة المافيا النيجيرية"، كان قد حُكم عليها غيابيا بالسجن لمدة 13 عاما بعد إدانتها بتهم تشمل تهريب البشر والاسترقاق.

وقالت الشرطة الإيطالية إن نيجيريا سلمت جوي (48 عاما) بموجب اتفاقية لتسليم المجرمين وقّعتها مع إيطاليا عام 2020، وقد تم نقلها جوا من أبوجا إلى روما.

وأضافت الشرطة أنها اعتُقلت في نيجيريا في يونيو/حزيران الماضي تنفيذا لمذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الإيطالية.

وكانت المرأة النيجيرية مطلوبة في إيطاليا منذ عام 2010 بسبب إدارتها شبكة إجرامية للدعارة.

وقال محققون في مدينة أنكونا (شرقي إيطاليا) إنها قامت بدور رئيسي في تهريب فتيات نيجيريات إلى إيطاليا وإسبانيا وهولندا حيث يتم إجبارهن بواسطة العنف والتهديد على الدعارة.

لقطات تلفزيونية

وأظهرت لقطات تلفزيونية المرأة وهي تمشي بصعوبة قبل أن تجلس على كرسي متحرك أثناء مرافقة عناصر من الشرطة لها بعيد وصولها إلى روما.

وباعتبارها قيادية بارزة في المنظمة الإجرامية التي يطلق عليها اسم "المافيا السوداء" في إيطاليا، أرغمت جوي النساء في الدول التي يوجدن بها على العمل في البغاء.

وبحسب الشرطة الإيطالية، كان اسم المرأة مدرجا في قائمة أخطر 100 مجرم هارب، فضلا عن كونها واحدة من الزعيمات القلائل في المافيا النيجيرية.

وأوضحت الشرطة أن منظمة المافيا السوداء تعد من أقوى المجموعات الإجرامية الناشئة في العالم نظرا لخطورتها والشبكة الدولية التي تعمل داخلها.