بعد شهر من الزلزال.. شاهد كيف تحولت كهرمان مرعش إلى مدينة أشباح

دمار وخراب، هكذا بدا المشهد في مدينة كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وتحولت إلى مدينة أشباح، وفقا لوصف مجلة "لوبوان" Le Point الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو مصور من الجو كيف تهدمت بنايات المدينة وتحطمت البيوت وتضررت الشوارع وغابت كل مظاهر الحياة، وبينما انتشر الركام في كل الأرجاء خلت المدينة من الحركة تقريبا.

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وفي السادس من فبراير/شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية، بعضها متوسط الشدة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وملايين المتضررين، كما خلفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.

ويقطن عدد كبير من اللاجئين السوريين في الولايات الجنوبية من تركيا، والتي شهدت أضرارا كبيرة جراء الزلزال، وذلك لقربها من بلادهم، مما يفسر عدد الضحايا المرتفع بينهم في تركيا، إضافة إلى الضحايا في سوريا.

وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة الوفيات عقب الزلزال الكبير الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا إلى 45 ألفا و986 شخصا في تركيا وحدها.

وبإضافة أحدث رقم معلن لضحايا الزلزال في سوريا -وهو 5914 قتيلا- يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين ليقارب 52 ألفا.