الناتو يشير إلى إحراز تقدم مع تركيا بشأن انضمام السويد

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء باستئناف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا، مشيرا إلى إحراز "تقدم" على هذا الصعيد.

وأكد أن السويد "أوفت بالتزامات" كانت قطعتها لأنقرة في مدريد، مضيفا أن "الوقت قد حان للانتهاء من عملية المصادقة".

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ -الذي يزور السويد- إن إنجاز انضمام البلدين إلى حلف الناتو هو "أولوية قصوى، ونحن نحرز تقدما".

كما أشار الأمين العام للناتو إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "وافق على استئناف الاجتماعات" الثلاثية مع السويد وفنلندا.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى الناتو في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنهما واجهتا اعتراضات من جانب تركيا.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى حلف الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف "مكافحة الإرهاب".

ويتطلب الانضمام إلى الناتو الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء وعددها 30، ومن بينها تركيا.

وتوترت الأجواء بين تركيا والسويد مؤخرا بعدما سمحت السلطات السويدية بإحراق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن ثمة تعهدات بشأن انضمام السويد إلى الناتو، لافتا إلى أن موافقة أنقرة على عضوية ستوكهولم غير ممكنة ما لم تُنفّذ تلك التعهدات.