قوات الاحتلال تقتل 6 فلسطينيين خلال اقتحامها جنين وإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في اقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي -معززة بقوات خاصة- مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، ويتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وكانت قوات عسكرية كبيرة قدرت بنحو 40 آلية عسكرية مدعومة بقوات خاصة قد تسلل جنودها إلى مخيم جنين بزي مدني، وحاصروا منازل في شارع مهيوب شرق المخيم، وقصفت هذه القوة أحد المنازل بصواريخ في حين كانت مروحيات ومسيرات تشارك في الهجوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 مواطنين وجرح 26 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين موزعين بين مستشفى جنين ومستشفى ابن سينا التخصصي، بينهم إصابتان خطيرتان، واحدة في البطن وإصابة خطيرة في الحوض.

والشهداء هم محمد وائل غزاوي (26 عاما) وطارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما) وزياد أمين الزرعيني (29 عاما) وعبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما) ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما) ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاما)، وفق الوزارة.

من جهته، قال جيش الاحتلال إن قواته نفذت عملا عسكريا في مخيم جنين ومدينة نابلس، كما أعلن مقتل 4 فلسطينيين خلال العملية التي قال إنها مرتبطة بمقتل مستوطنين اثنين في حوارة بالضفة الغربية الشهر الماضي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "قوات الجيش استخدمت مروحية" لإجلاء أفرادها من جنين، في حين أعلنت القناة 13 الإسرائيلية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش في جنين.





من ناحيته، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن قواته تمكنت من قتل عبد الفتاح خروشة (49 عاما) المتهم بتنفيذ عملية حوارة جنوب نابلس، والتي قُتل فيها مستوطنان قبل نحو 10 أيام.

وأعلنت القوات الإسرائيلية إصابة اثنين من عناصر الوحدات الخاصة أثناء تبادل إطلاق النار في عملية جنين، ونقلهما للمستشفى.

وتزامن هذا الهجوم على مخيم جنين مع قيام قوة عسكرية إسرائيلية أخرى بمداهمة منزل عائلة الشهيد خروشة واعتقال نجليه من بيتهما في سهل مخيم عسكر شرق مدينة نابلس.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 شبان فلسطينيين مطلوبين بعد محاصرة منزل في المدينة، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم اعتقال أبناء منفذ عملية حوارة في نابلس.

وبدورها قالت كتيبة جنين إنها أسقطت مسيّرة إسرائيلية شاركت في الاقتحام.

الرد الفلسطيني

وفي أول رد رسمي على اقتحام جنين ونابلس، قالت الرئاسة الفلسطينية إن عمليات القتل اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال حرب شاملة وتدمير لجهود إعادة الاستقرار.

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف ما وصفها بجرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

في حين قالت الخارجية الفلسطينية إن مجازر واعتداءات الاحتلال في جنين ونابلس تأكيد إسرائيلي على اختيار مسار التصعيد. وأضافت أن الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات التصعيد وارتداداته على ساحة الصراع.

وفي الإطار ذاته، قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) منذر الحايك -في بيان صحفي- إن العدوان الإسرائيلي على جنين وسياسة القتل والتدمير لن ترهب الشعب الفلسطيني بل تعزز روح التحدي والصمود.

ومن جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن عمليات الاغتيال والاعتقال ستزيد الفعل المقاوم في كافة مناطق الضفة الغربية.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن الاحتلال يحاول من خلال جريمته في جنين كسر الشعب الفلسطيني ومقاومته.





"هشاشة الوضع"

من ناحيتها، قالت الخارجية الأميركية إن الأحداث الأخيرة بالضفة الغربية "تسلط الضوء على هشاشة الوضع والحاجة الملحة لتعزيز التعاون".

كما عبرت الخارجية عن قلقها مما وصفته بـ"تصاعد العنف" في الضفة، وحثت الأطراف على اتخاذ خطوات للحد من سقوط الأروح، بحسب البيان.

كما أكّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال جلسة استجواب أمام الجمعية الوطنية مساء الثلاثاء أنّ فرنسا "قلقة للغاية" إزاء موجة العنف في إسرائيل.

اقتحام الأقصى وقرية كفل حارس

ويأتي هذان الاقتحامان بعد ساعات من اقتحام مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح أمس الثلاثاء تحت حماية جنود الاحتلال، وذلك تلبية لدعوات جماعات الهيكل المتطرفة.

وتقدم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك مجموعة المستوطنين خلال اقتحامهم باحات الأقصى المبارك، في حين عززت قوات الاحتلال انتشارها العسكري في محيط المسجد وأزقة البلدة القديمة.

وأوضح شهود عيان أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية بالمنطقة الشرقية من الأقصى، وتلقوا شروحا عن "الهيكل" المزعوم، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

كما اقتحم مستوطنون صباح اليوم قرية كفل حارس في محافظة سلفيت بحماية جيش الاحتلال، ثم انسحبوا منها بعد أن أدوا قبل انسحابهم صلوات تلمودية في إحدى ساحات القرية خلال احتفالهم بما يسمى "عيد المساخر" اليهودي.

وعادة ما يقتحم مستوطنون -بهذه المناسبة- القرية لزيارة أحد المواقع التي يعدّونها مقامات يهودية. وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة ونُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مستوطنين على عائلة فلسطينية ومحلات تجارية في حوارة خلال اقتحامها.

وأظهر التسجيل مستوطنين يرشقون محلات تجارية ومواطنين بالحجارة، كما حاول آخرون تحطيم زجاج مركبات كانت تقلّ إحداها عائلة فلسطينية بينها طفلة ومسنٌ وسيدة أصيبوا بالاختناق نتيجة غاز الفلفل.

كما أصيب أفراد العائلة بجروح بعد الاعتداء عليهم بالضرب بأدوات حادة والرشق بالحجارة، قبل أن يتمكنوا من الهروب من المكان.