مخافة "يوم القيامة".. مئات المسيحيين يفرون من أوغندا إلى إثيوبيا

فرّ مئات المسيحيين التابعين لكنيسة حواريي المسيح في أوغندا باتجاه إثيوبيا خوفا من وقوع يوم القيامة، على حد زعمهم.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم الشرطة الأوغندية أوسكار أوغيكا قوله إن الفارين إلى إثيوبيا من المسيحيين يعتقدون أن يوم القيامة أوشك على الوقوع، وإنه سوف يشمل المنطقة التي يعيشون فيها.

وأضاف أن أنصار حواريي المسيح يعتقدون أن الحياة ستبدأ من جديد في إثيوبيا عقب وقوع يوم القيامة، وأنها المكان الآمن الوحيد في مثل هذه اللحظات.

وأوضح أوغيكا أن الشرطة فتحت تحقيقًا في الأمر.