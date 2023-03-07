قتيل وجرحى في حادث تصادم قطار في دلتا النيل بمصر

قتل شخص وأصيب 16 آخرون بجروح في حادث تصادم قطار بمحافظة القليوبية في دلتا النيل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن "الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا"، مؤكدة إسعاف 6 مصابين.

وفي بيان آخر لهيئة سكك حديد مصر أشارت الهيئة إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة 19.20 بالتوقيت المحلي بمحطة قليوب أثناء دخول قطار ركاب شبرا/ منوف/ كفر الزيات على سكة النفادي واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية.

وأوضح البيان أنه نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان، لافتا إلى أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا موجودين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار.

وبحسب البيان وجّه وزير النقل بتشكيل لجنة على الفور للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات.

وشهدت مصر حوادث مستمرة في قطاع السكك الحديدية نتيجة تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية، قبل أن تبدأ وزارة النقل منذ سنوات قليلة تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطارات والمحطات تشمل محاسبة أي مقصرين.