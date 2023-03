وزير الدفاع الأميركي من بغداد: جاهزون للبقاء لمحاربة تنظيم الدولة بناء على طلب العراق

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن واشنطن ملتزمة بالإبقاء على وجودها العسكري في العراق، وذلك خلال زيارة غير معلنة إلى البلاد اليوم الثلاثاء بعد نحو 20 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بحكم صدام حسين.

وكتب أوستن في تغريدة فور وصوله "هبطنا في بغداد"، مضيفا "أنا هنا لإعادة تأكيد الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، بينما نمضي قدما نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".

وقال وزير الدفاع الأميركي للصحفيين بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن التحالف عمل مع الحكومة العراقية من أجل القضاء على تنظيم الدولة، موضحا أن "القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من حكومة العراق".

وأعلن أوستن التزام واشنطن بالقضاء على تنظيم الدولة، وقال إن هذا هو "هدفنا الوحيد لبقائنا في العراق"، مُستدركا بالقول إن العمل العسكري وحده لن يضمن القضاء نهائيا على هذا التنظيم.

وتابع "نتطلع إلى مواصلة المشاورات مع شركائنا العراقيين لتحقيق أهدافنا وتحسين حياة العراقيين".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة توطيد الشراكة وتوسيع نطاقها لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته".

وتأتي الزيارة قبيل الذكرى الـ20 للغزو الأميركي للعراق الذي أسقط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وفتحت العملية التي أطلقها الجيش الأميركي إلى جانب تحالف دولي في 20 مارس/آذار 2003 الباب أمام واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ العراق.

وكان أوستن آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق بعد الغزو.

Wheels down in Baghdad. I’m here to reaffirm the U.S.-Iraq strategic partnership as we move toward a more secure, stable, and sovereign Iraq. pic.twitter.com/hJVJjefuyv

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 7, 2023