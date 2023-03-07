اتحاد الشغل بتونس: كل سبل الحوار مغلقة مع هرم السلطة والحكومة

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، أن كل سبل الحوار الاجتماعي مغلقة مع هرم السلطة والحكومة، وأن الاتحاد ماض في مبادرة "الحوار الوطني" ومواقفه واضحة لإخراج البلاد من المناخات المتوترة.

وقال الطبوبي -في كلمة له خلال افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد بمدينة الحمامات جنوب العاصمة تونس- إن الاتحاد "لا يصطف وراء أحد ومتمسك باستقلاليته وبمهامه الوطنية".

وأكد أنهم دعاة حوار شفاف ومسؤول يفضي إلى نتائج، وأنهم تقدموا بـ 8 مراسلات (مطالب) لرئاسة الحكومة بهدف عقد جلسات بخصوص اتفاقات تم توقيعها سابقا -وتهم 27 قطاعا- "دون تلقي رد".

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلق اتحاد الشغل، وهو أكبر منظمة عمالية في تونس، مبادرة "حوار وطني" مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة).

وشدد الطبوبي على أن "مبادئ الاتحاد في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة واضحة ولا نحيد عنها.. ومهامه واضحة ووطنية لا يثنينا عنها التشويه ولا التهجم ولا الافتراء" معتبرا أن الاتحاد "جبل شامخ لا تهزه أية رياح عاتية على مدار التاريخ".

ولفت إلى أن "التاريخ سيسجل لكل إنسان مواقفه الثابتة والتاريخية في هذه الفترة التي تمر بها تونس، وأن الاتحاد بفكره التقدمي قادر على أن يساهم مع كل قوى الخير في إخراج البلاد من أزمتها".

وأضاف أمين عام اتحاد الشغل "نحن مع المحاسبة العادلة ضمن قضاء مستقل لا يأخذ تعليمات من أحد، ونريد دولة قانون ومؤسسات بأتم معنى الكلمة".

وأردف "نحن لسنا في صف أي أحد، لدينا رؤيتنا.. وكل مواقفنا نابعة من مؤسسات الاتحاد، ولا أحد يزايد علينا في نبذنا للعنف ورفضنا للإرهاب".

من ناحية أخرى، حذرت نقابة الصحفيين من تحويل وكالة الأنباء الحكومية في البلاد إلى جهاز دعائي يضرب كل قواعد الموضوعية والتوازن، على حد وصفها.

ودعت النقابة الصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم ضد محاولات التوجيه، واعتماد المعايير المهنية وأخلاقيات الصحافة، مؤكدة تضامنها مع الصحفيين بوكالة الأنباء المتمسكين باستقلاليتهم ومهنيتهم وحقهم على العمل بحرية.

يشار إلى أن تونس تعيش، بجانب أزمة اقتصادية حادة، أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق" بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.