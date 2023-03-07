اليابان تدمر صاروخا بعد عملية إطلاق فاشلة

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية فشل تجربة إطلاق أول صاروخ من سلسلة صواريخ من نوع "إتش-3" (H-3) الجديدة، والتي كانت ستحمل قمرا صناعيا للمراقبة.

وأظهر بث مباشر لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية عطبا في محرك منصة الإطلاق أدى إلى فشل العملية. وحسب وكالة رويترز فإن الفشل يرجع إلى مشكلة نتجت عن عدم اشتعال محرك دفع المرحلة الثانية للصاروخ.

ويحمل الصاروخ "إتش-3" الذي يبلغ ارتفاعه 57 مترا، جهاز استشعار يعمل بالأشعة تحت الحمراء طورته وزارة الدفاع اليابانية، ويمكنه مراقبة النشاط العسكري، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وجمع البيانات للاستجابة للكوارث.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن فشل عملية إطلاق الصاروخ "إتش-3" دفع وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) إلى إصدار أمر بتدميره ذاتيا بعدما توصلت إلى أن المهمة ستفشل، مضيفة أن هذا الفشل يشكل ضربة للوكالة بعد محاولة فاشلة أولى لإطلاقه خلال فبراير/شباط الماضي.

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التفاصيل

وفي تفاصيل ما حدث تقول وكالة الصحافة الفرنسية إن عملية الإطلاق التي أجريت اليوم الثلاثاء بدا أنها ستنجح، لأن الصاروخ تمكن من الإقلاع عند الساعة 10:37 صباحا (01:37 بتوقيت غرينتش) من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب غربي اليابان، ورغم أن المرحلة الأولى من انفصال الصاروخ عن قاعدته سارت كما كان متوقعا فإن مؤشرات بدأت تظهر وجود مشكلة ما.

وقال معلقون في بث مباشر أطلقته الوكالة اليابانية لعملية الإقلاع "يبدو أن سرعة الصاروخ تنخفض"، ثم أعلن مركز القيادة "عدم تأكيد سير المرحلة الثانية المتمثلة في تشغيل محركات الصاروخ بنجاح".

ثم أوقف البث المباشر لفترة وجيزة مع إطلاق رسالة تقول "نتحقق من الوضع الحالي، الرجاء الانتظار"، وبعدها أعلن مركز القيادة فشل المهمة عندما استؤنف البث، مضيفا "تلقى الصاروخ أمرا بالتدمير الذاتي لعدم إمكانية نجاح المهمة".

وأوضحت وكالة الفضاء اليابانية أن عملية التدمير تمت بعد 14 دقيقة من بداية الرحلة، متوقعة سقوط حطام الصاروخ في مياه المحيط شرقي الفلبين.

ولم يعرف بصورة فورية السبب الكامن وراء فشل عملية الإطلاق.