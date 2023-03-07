تسمم الطالبات بإيران.. توقيف أشخاص بـ5 محافظات ورئيسي: نواجه تهديدات شاملة على الاستخبارات التصدي لها

أعلنت السلطات الأمنية في إيران، اليوم الثلاثاء، اعتقال عدد من الأشخاص في 5 محافظات، يشتبه تورطهم في حالات التسمم التي انتشرت بمدارس الفتيات عبر البلاد منذ نحو 3 أشهر.

وقد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة معرفة مصادر التهديدات التي تستهدف سلامة الطلاب واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها والعمل على عدم تكرارها، مشيرا إلى أن بلاده تواجه تهديدات شاملة وأنه يتوجب على الأجهزة الاستخبارية العمل على رصدها وكشفها ومواجهتها.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بتسجيل إصابات جديدة بالتسمم في سكن جامعة العلوم الطبية بمدينة أصفهان.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالت إنها تظهر خروج الطالبات من السكن الجامعي ووجود حالات تقيؤ بينهن.

كما أعلنت جامعة زاهدان الطبية نقل 41 طالبة من مدارس مدينة زاهدان إلى المستشفيات بعد ظهور أعراض تسمم عليهن.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد وصف أمس تعرض تلميذات إيرانيات للتسمم خلال الشهور الماضية بأنه جريمة "لا تغتفر" يجب أن تكون عقوبتها الإعدام إذا ثبت أنها متعمدة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله "على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية.. إذا ثبت أنها متعمدة.. فيجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة -التي لا تغتفر- بالإعدام".

وتعليقا على هذه القضية، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير تسمم الفتيات بأنه أمر مخز. وقالت -خلال مؤتمرها الصحفي اليومي- "إذا كانت عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات عندها يكون التحقيق فيها من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في إيران".

يشار إلى أن أكثر من ألف فتاة إيرانية أصيبت في مدارس مختلفة عبر البلاد بالتسمم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا لوسائل إعلام رسمية ومسؤولين. وأشار بعض الساسة إلى أن جماعات دينية تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

وامتدت حوادث التسمم التي بدأت في قُم وسط إيران إلى 25 من أصل 31 إقليما، مما دفع بعض أولياء الأمور إلى عدم إرسال بناتهم للمدارس وتنظيم احتجاجات.