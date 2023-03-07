الجزيرة تعاين آثار حريق بمخيم للروهينغا في بنغلاديش

زارت الجزيرة مخيم كوكس بازار أحد أكبر مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، والذي شهد حريقا ضخما تسبب بتلف نحو ألفي خيمة وتشريد أكثر من 12 ألفا من اللاجئين.

والتقت الجزيرة بعض اللاجئين المقيمين في المخيم، وكذلك بمتطوعين شاركوا في عملية إخماد الحريق الذي سلط الضوء من جديد على حجم المعاناة التي يواجهها هؤلاء اللاجئون.

وقالت السلطات هناك إن أسباب الحريق لم تتضح بعد، فيما ذكر مسؤول في الشرطة أنه ربما يكون ناجما عن أسطوانات الغاز المستخدمة للطبخ، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وتستضيف مدينة كوكس بازار في بنغلاديش أكثر من مليون لاجئ من مسلمي الروهينغا الذين فروا من قمع الجيش في ميانمار عام 2017.