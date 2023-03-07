الموسيقار هاني شنودة.. التكريم في الرياض والغضب في القاهرة

غدا الأربعاء وعلى خشبة مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض، تبدأ فعاليات حفل تحت عنوان "ذكريات" احتفاء بالموسيقار المصري هاني شنودة بمناسبة ذكرى ميلاده الثمانين.

الحفل الذي يشارك فيه عدد من كبار النجوم العرب والمصريين -ومن بينهم عمرو دياب ومحمد منير وأحمد عدوية- أثار جدلا على منصات التواصل، بين مؤيد للتكريم المستحق، وغاضب من حدوث هذا التكريم بالمملكة العربية السعودية وليس في وطن الموسيقار مصر.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قبل أيام عن الحفل بحضور محمد منير وعمرو دياب وأحمد عدوية ومي فاروق وأنغام ومصطفى حجاج، وفرقة كايروكي بقيادة أمير عيد.

محمد منير الذي وصل الرياض للمشاركة في الحفل، احتفى في تغريدة على تويتر بصديقه ورفيق مشواره الفني الموسيقار هاني شنودة.

كل الشكر و الفخر لحضور تكريم صديقي و رفيق مشواري الفنان هاني شنودة الذي ساهم في تقديم الأغنية البديلة بعد رحيل جيل العمالقة و الذي أثر في جيل جديد بالكامل و هاني كان رائداً لهذا المشروع شكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ @Turki_alalshikh الذي اتاح لي هذه الفرصة للمرة الثانية — Mohamed Mounir (@Mounirofficial) March 6, 2023

وصول الفنّان محمد منير ❤️

لأضخم ليلة موسيقية منتظرة .. #ليلة_الموسيقار_هاني_شنودة في #بوليفارد_رياض_سيتي 🔥🎤

يوم 8 مارس 🗓

احجز تذكرتك الحين ✨https://t.co/TFZoyQl9UQ#تقويم_الرياضpic.twitter.com/2hZrb7nesW — تقويم الرياض | Riyadh Calendar (@RiyadhSeason) March 6, 2023

كما احتفى عمرو دياب بحفل تكريم مكتشفه هاني شنودة وكتب على حسابه بفيسبوك "مبادرة محترمة ومهمة، الموسيقار هاني شنودة صاحب رؤية وبصمة فنية مميزة على الصعيد الغنائي والسينمائي، وفضله كبير عليا وعلى غيري من النجوم شكرا أبو ناصر". في إشارة إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وفي فيديو قصير بعد وصوله إلى السعودية، قال الفنان هاني شنودة "أنتم تحيون ذكريات عظيمة، لا أحد يستطيع جمع كل هؤلاء الفنانين إلا هنا".

وقبل أيام من إعلان هيئة الترفيه عن تكريم هاني شنودة، اقترح الكاتب المصري بلال فضل الاحتفاء بذكرى ميلاد هاني شنودة، وطرح عبر قناته في يوتيوب فكرة تنظيم حفل كبير بمشاركة كبار المغنيين العرب، بمشاركة الموسيقار، واقترح أن يتم هذا الحفل بدار الأوبرا المصرية أو متحف الحضارات.

البعض ربط بين تكريم الهيئة العامة للترفيه بالسعودية لهاني شنودة وحديث بلال فضل عن الموضوع، مؤكدين أن هذا التكريم كان يجب أن يأتي من مصر البلد التي احتضنت موهبة هاني شنودة منذ شبابه.

وقال شادي أحمد إن فكرة بلال فضل لم تلق أي تفاعل داخل مصر، ورأى أن شنودة يستحق التكريم في أي مكان، "ولكن أهله كانوا الأحق بتكريمه"، وفق تعبيره.

من جانبه، عبّر الكاتب عمر طاهر -في تدوينة بحسابه على فيسبوك- عن سعادته بتكريم الموسيقار المصري في السعودية، وقال إن شنودة يستحق اعتذارا لعدم تكريمه في مصر بما يليق بقامته الفنية.

وقال أحد المغردين إن ما يثير الغضب أن هاني شنودة مصري وغنّى له نجوم مصريون ولكنه لم يحصل على التكريم داخل مصر. في حين عبرت مغردة عن حزنها لعدم قدرتها على حضور تكريم شنودة الذي تحب ألحانه لأن الحفل يقام بعيدا عن مصر.

بالنص , وجاري الاعداد دلوقتي لحفل كبير بحضور اغلب المطربين اللي غنوا من الحان هاني بس علي ارض السعوديه .. في كل الاحوال هاني شنوده يستاهل يتكرم بدل المره الف .. ❤️ اللي يزعل ان هاني بتاعنا واللي غنوا لهاني من عندنا وبدل ما الحفله تبقي عندنا واللي يقدر يحضرها مننا يحضرها , — محاميحو (@moyassin_) March 7, 2023

أنا بحب هاني شنوده وكنت أتمنى يعملوا الحفلة لي مصر واحضرها ☹️ — Frustrated Riham (@RihamAbdelSatar) March 7, 2023

وكانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أعلنت السبت الماضي اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع ترشيح الموسيقار هاني شنودة لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2023 وقيمتها 100 ألف جنيه.

وصرح الأديب محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء بأن جائزة الاستحقاق الكبرى هي الجائزة الوحيدة بين جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون المخصصة لشخصية ثقافية كبيرة لها إنجازها البارز في الفنون أو الآداب، بينما روعي في بقية الجوائز أن تكون للواعدين من المواهب الشابة في مختلف المجالات الإبداعية.

هاني شنودة.. مسيرة مبدع

بدأت مسيرة هاني شنودة الموسيقية منذ الستينيات من القرن الماضي، عندما تخرج في كلية الموسيقى عام 1966، والتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) وفيه درس فن التأليف الموسيقي والتوزيع الأوركسترالي.

شارك شنودة في تكوين أكثر من فرقة موسيقية شبابية، ثم دشن فرقته الخاصة تحت اسم "المصريين" التي أسهمت في تطوير موسيقى الشباب في عقد الثمانينيات.

اكتشف شنودة عددا من أبرز نجوم الغناء في الوقت الحالي، منهم محمد منير الذي لحن له عددا من أشهر أغانيه، وعمرو دياب الذي أقنعه هاني شنودة بالقدوم من بورسعيد (إحدى محافظات شرق القاهرة) إلى العاصمة ودراسة الموسيقى، وعقب ذلك قام بمنحه العديد من ألحانه.

وبعيدا عن جيل الشباب، قدم شنودة بعضا من أنجح أغنيات كبار المطربات؛ مثل نجاة وفايزة أحمد، فأدخل لونا موسيقيا جديدا على مسيرتهن الغنائية، بالإضافة إلى عمله في مجال وضع الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية والأعمال الدرامية، منها أفلام "شمس الزناتي" و"امرأة واحدة لا تكفي" و"الأفوكاتو".