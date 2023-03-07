أنباء عن سيطرة حركة الشباب على قاعدة عسكرية قرب كيسمايو

قالت مصادر محلية إن مقاتلي حركة الشباب شنّوا هجوما مباغتا صباح اليوم الثلاثاء على قاعدة للجيش الصومالي بمنطقة جناي عَبْدَلَهْ بالقرب من مدينة كيسمايو جنوب الصومال.

وذكر موقع محسوب على حركة الشباب أن مقاتلي الحركة تمكنوا من السيطرة على القاعدة والاستيلاء على عدة عربات قتالية، إلا أن السلطات الحكومية لم تعلق على الهجوم.

وحسب مصادر عسكرية استندت إليها وكالة رويترز، فإن المهاجمين قطعوا الاتصالات في المنطقة وأرسلت الحكومة تعزيزات عسكرية إلى مسرح المواجهات.

ووفق ما ذكرته الوكالة أيضا، فإن الهدوء الذي ساد المنطقة على مدى أسبوع غذى التكهنات بأن الوضع الأمني استتبّ لمصلحة الحكومة الصومالية التي قالت إنها قامت بتوقف مؤقت عن القتال قبل معاودة عملياتها العسكرية.

وكان قادة الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا تعهدوا في مستهل فبراير/شباط خلال قمة أمنية عُقدت في العاصمة مقديشو "بالقيام بتحرك نهائي" ضد حركة الشباب.

وفي بيان صدر بعد الاجتماع، اتفق القادة "على القيام بالتحرك النهائي للعمليات المشتركة في المناطق التي ما زالت خاضعة للإرهابيين من أجل تحرير الصومال كاملا من عناصر حركة الشباب"، على حد قول البيان.