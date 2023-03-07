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أمير قطر يصدر أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء

Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani رئيس مجلس الوزراء يؤدي اليمين القانونية الصورة من قنا وكالة الانباء القطرية
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء (قنا)
7/3/2023

أعلن الديوان الأميري في قطر أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر اليوم أمرًا أميريا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء وأمرًا أميريا بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني من منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء.

ووفق الأمر الأميري، يتولى رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حقيبة وزارة الخارجية.

كما تمّ تعيين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيرًا للداخلية، بينما عُيّن خالد بن محمد العطية نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون الدفاع.

وعُيّن سعد بن شريدة الكعبي وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة، وعضوًا بمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري اليمين القانونية بالديوان الأميري صباح اليوم الثلاثاء أمام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)