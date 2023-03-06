محكمة باكستانية ترفض طلب عمران خان تعليق أمر اعتقاله

إسلام آباد- رفضت محكمة محلية في إسلام آباد طلب رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حزب "إنصاف" عمران خان تعليق أوامر اعتقاله في قضية "توشاخانا" (صندوق الهدايا).

وأيدت المحكمة أمر اعتقاله بموجب مذكرة التوقيف غير القابلة للإفراج بكفالة، بسبب تغيبه المستمر عن جلسات الاستماع.

وكانت نفس المحكمة أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات توقيف بحق عمران، بعد أن قرر عدم المثول أمام المحكمة أثناء حضوره جلسات استماع لـ3 قضايا أخرى، وهي التمويل المحظور والإرهاب ومحاولة القتل، المرفوعة ضده في محاكم محلية أخرى في إسلام آباد.

وكانت شرطة إسلام آباد قد توجهت لاعتقال عمران خان في مقر إقامته في مدينة لاهور أمس الأحد، بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة، لكن لم يتم اعتقاله بسبب تجمهر أنصاره أمام مقر إقامته، وهو ما أعطى خان فرصة لتقديم طلب تعليق الاعتقال في المحكمة اليوم.

وفي الوقت نفسه كان عمران خان تقدم اليوم بطلب في محكمة لاهور العليا للحصول على تعليق أوامر الاعتقال في قضية توشاخانا.

ملاحقات قضائية

ومنذ إسقاط حكومته في أبريل/نيسان الماضي يواجه عمران خان ملاحقات قضائية يعدها البعض ذات دوافع سياسية للضغط عليه، وهي: